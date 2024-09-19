Барнаульцы объяснили, как размер зарплаты влияет на наличие семейных фото на работе

Фотографии постепенно перекочевали в память смартфонов Жители Барнаула стремятся разграничить работу и личную жизнь, по этой причине семейные фотографии на рабочих столах - это большая редкость, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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