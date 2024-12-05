В Пулково задержали мигранта, который подозревается в покушении на убийство

Злоумышленник пырнул ножом коллегу на стройке и попытался покинуть страну В петербургском аэропорту Пулково сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Узбекистана, который подозревается в покушения на убийство.
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