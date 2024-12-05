НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Асманкин
    Очередная мразь прискакала , кто следующий?Рената Литвинова ...
  • людмила макарова
    Оптимизацию руководства нужно произвести, пока Питер окончательно в эмигрантскую помойку не превратилсяВ Петербурге опти...
  • Лидия Санникова
    Всех мигрантов обеспечил?Владимир Путин за...

В Пулково задержали мигранта, который подозревается в покушении на убийство

В Пулково задержали мигранта, который подозревается в покушении на убийство

Злоумышленник пырнул ножом коллегу на стройке и попытался покинуть страну В петербургском аэропорту Пулково сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Узбекистана, который подозревается в покушения на убийство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх