В Госдуме объяснили схему работы самозапрета на выдачу кредитов

Россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредитов через портал «Госуслуги». Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.
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