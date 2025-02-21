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  • В С
    Молодцы.Московский военны...
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    Переговоры с этим недообразованием, это ГРАБЛИ Минска-2, только больнее будет. НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Новый опрос показ...
  • Зоя Гольдштаб
    Ни в коем случае переговоров с несуществующем уже размытом образовании.....Новый опрос показ...

В Госдуме объяснили схему работы самозапрета на выдачу кредитов

В Госдуме объяснили схему работы самозапрета на выдачу кредитов

Россияне смогут установить самозапрет на выдачу кредитов через портал «Госуслуги». Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

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