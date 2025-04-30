В Якутии полицейские раскрыли кражу бульдозера стоимостью 8 млн рублей

В дежурную часть отдела МВД России по Мирнинскому району Республики Саха (Якутия) поступило сообщение о том, что с нефтяного месторождения, расположенного вблизи села Тас-Юрях, неизвестные похитили бульдозер стоимостью 8 миллионов рублей.