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Теперь из Сочи: российская авиакомпания заявила о переносе рейсов в Израиль из аэропорта Махачкалы

Теперь из Сочи: российская авиакомпания заявила о переносе рейсов в Израиль из аэропорта Махачкалы

Теперь из Сочи: российская авиакомпания заявила о переносе рейсов в Израиль из аэропорта МахачкалыАвиакомпания Red Wings, которая наряду с «Азимутом» выполняет регулярные рейсы между РФ и Израилем, сообщила об изменениях в расписании в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы.

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