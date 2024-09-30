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Путин: все намеченные цели СВО будут достигнуты

Путин: все намеченные цели СВО будут достигнуты

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам по случаю годовщины вхождения в состав страны новых регионов и заявил, что все поставленные цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты.

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