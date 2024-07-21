Сербия закупила партию бронетранспортёров БТР-80А из наличия венгерской армии Сербия закупила у Венгрии российские бронетранспортеры БТР-80А, речь идет о 66 машинах из наличия венгерской армии.
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Сербия закупила партию бронетранспортёров БТР-80А из наличия венгерской армии Сербия закупила у Венгрии российские бронетранспортеры БТР-80А, речь идет о 66 машинах из наличия венгерской армии.
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