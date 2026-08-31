Согласно опросу, каждый четвёртый россиянин в детстве не любил 1 сентября. День знаний очень ждали 15 человек из 100.
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