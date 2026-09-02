Путин встретился с главой Приморья Олегом Кожемяко

Внедрение цифрового рубля в России выходит на новый этап: с 1 сентября 2025 года началось массовое подключение банков к платформе, а уже с 1 июля 2026-го для крупнейших кредитных организаций наступает обязательный этап.
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