Обвиняемому в хищении акций у нефтебазы российскому бизнесмену запросили 8,5 года колонии

Преображенский суд Москвы начал рассматривать материалы уголовного дела в отношении российского бизнесмена Андрея Гуськова, которого обвиняют в хищении акций крымского комплекса по перевалке и хранению нефтепродуктов «Морской нефтяной терминал».
Преображенский суд Москвы начал рассматривать материалы уголовного дела в отношении российского бизнесмена Андрея Гуськова, которого обвиняют в хищении акций крымского комплекса по перевалке и хранению нефтепродуктов «Морской нефтяной терминал».
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