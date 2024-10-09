Экс-игрок ЦСКА Игнашевич: Акинфеев мог послать нас на три буквы

Бывший защитник московского ЦСКА, тренер Сергей Игнашевич в интервью YouTube-каналу Smol Talk признался, что у него было полное взаимопонимание на поле с голкипером и капитаном армейского клуба Игорем Акинфеевым, однако иногда случались различные инциденты.