Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос раскритиковал судейство за отсутствие наказания для защитника «Монако» Вильфрида Синго, который шипами бутс рассек лицо вратарю парижан Джанлуиджи Доннарумме в матче Лиги 1 (4:2).
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