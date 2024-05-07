Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Сербию

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Сербию, где его торжественно встретили высокопоставленные лица страны, включая президента Александра Вучича, премьер-министра Милоша Вучевича и председателя парламента Ану Брнабич.
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