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  • Eduard
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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Сербию

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Сербию

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Сербию, где его торжественно встретили высокопоставленные лица страны, включая президента Александра Вучича, премьер-министра Милоша Вучевича и председателя парламента Ану Брнабич.

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