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salekhard.online

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Депутаты окружной столицы и представители общественности проверили состояние теплых остановочных павильонов

Депутаты окружной столицы и представители общественности проверили состояние теплых остановочных павильонов

На сегодняшний день в Салехарде установлены 48 теплых остановочных павильонов, что более половины от всех остановок в городе.

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