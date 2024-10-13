Индия пояснила, что ждет от Канады для улучшения отношений

Принять меры против антииндийского сепаратизма, не выдвигать необоснованных обвинений и не давать политические указания своим следственным органам потребовало индийское правительство от Канады, 13 октября сообщает Hindustan Times.
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