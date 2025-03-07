Левников правильно не назначил пенальти после падения Тюкавина в матче с «Ростовом», решила ЭСК. Комиссия также поддержала решения судей в играх «Ахмат» – «Рубин» и «Химки» – «Факел»

Комиссия рассмотрела обращения «Факела», «Рубина» и «Динамо». «Химки» (Химки) – «Факел» (Воронеж) «Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Химок» на 55-й минуте матча.