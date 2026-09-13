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Царьград

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Из Польши полетели угрозы Калининграду. Кремль объявил об "исчерпывающих мерах"

Из Польши полетели угрозы Калининграду. Кремль объявил об "исчерпывающих мерах"

В Кремле дали ответ на агрессивные планы Польши в отношении Калининградской области. Если Варшава обращается ко всему НАТО, пусть знает – Москвой принимаются "исчерпывающие меры".

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