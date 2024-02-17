Владимир Корнилов: Украина готова решить мексиканский вопрос: бомбить или помогать беженцам?

На Мюнхенской конференции всех повеселил украинский Алексей Гончаренко. Обращаясь к республиканскому сенатору США Питу Рикеттсу, он заявил, что Украина готова помочь Америке решить вопрос на мексиканской границе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии