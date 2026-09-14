Обнаружена квантовая запутанность между Z-бозонами на Большом адронном коллайдере

Физики коллаборации ATLAS на Большом адронном коллайдере (БАК) получили убедительные данные в пользу квантовой запутанности между двумя Z-бозонами, возникающими при распаде бозона Хиггса.
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