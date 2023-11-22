Мигранта сбежавшего из центра временного содержания задержали в Туапсинском районе

Мигранта сбежавшего из центра временного содержания задержали в Туапсинском районеМигранта из Абхазии, сбежавшего из центра временного содержания иностранных граждан ОМВД по Гулькевичскому району, нашли в Туапсинском районе.
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