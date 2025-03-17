Премиальный блок питания Super Flower Leadex Platinum на 2800 Вт за $899 может запитать четыр...

Премиальный блок питания Super Flower Leadex Platinum на 2800 Вт за $899 может запитать четыре RTX 5090Компания Super Flower официально запускает продажи своего нового флагманского блока питания Leadex Platinum 2800W (SF-2800F14HP).
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