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Глава парламента Крыма Константинов: в России должен появиться список с уехавшими заграницу, чтобы пометить таких людей публично

В РФ должен был создан список людей, подкинувших страну. По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, такие люди не должны нести государственную службу или работать с госзаказами.

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