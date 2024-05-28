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Прошлась по больному: Бузова прямо со сцены жестоко унизила Тарасова

Прошлась по больному: Бузова прямо со сцены жестоко унизила Тарасова

Ольга Бузова вновь присутствовала на одном мероприятии со своим бывшим мужем Дмитрием Тарасовым. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Судя по заголовку не понять кто кого унизил. Автору некогда и посмотреть что он слепил!
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