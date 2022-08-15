Байден ничего не решает: почему США не могут существовать без вмешательства в дела других стран

США самоуверенно провозгласили весь мир зоной своей ответственности, без зазрений совести вмешиваясь в дела других стран, поскольку именно в этом заключается их национальная идея, заявил политолог Богдан Безпалько в беседе с «Народными Новостями».
США самоуверенно провозгласили весь мир зоной своей ответственности, без зазрений совести вмешиваясь в дела других стран, поскольку именно в этом заключается их национальная идея, заявил политолог Богдан Безпалько в беседе с «Народными Новостями».
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