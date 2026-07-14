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Парламентская газета

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Допуск адвокатов для участия в арбитражных делах предложили упростить

Допуск адвокатов для участия в арбитражных делах предложили упростить

Член Комитета Государственной Думы по культуре Иван Мусатов внес в палату парламента законопроект, согласно которому, в Арбитражном процессуальном кодексе РФ прямо закрепляется, что полномочия адвоката на ведение дела в арбитражном суде удостоверяются ордером на исполнение поручения, выданным адвокатским образованием или адвокатской палатой.

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