Допуск адвокатов для участия в арбитражных делах предложили упростить

Член Комитета Государственной Думы по культуре Иван Мусатов внес в палату парламента законопроект, согласно которому, в Арбитражном процессуальном кодексе РФ прямо закрепляется, что полномочия адвоката на ведение дела в арбитражном суде удостоверяются ордером на исполнение поручения, выданным адвокатским образованием или адвокатской палатой.