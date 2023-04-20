Успеть до 2 мая: кто обязан отчитаться перед налоговой, чтобы не нажить проблем

В 2023 году россияне могут подать декларацию по налогу на доходы физических лиц до 2 мая, поскольку 30 апреля выпадает на воскресенье, а 1 мая является праздничным днем, напомнил в беседе с агентством «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.