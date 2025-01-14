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Экс-чиновница Фиттс: рэпер Пи Дидди мог спровоцировать пожары в США

Экс-чиновница Фиттс: рэпер Пи Дидди мог спровоцировать пожары в США

Экс-чиновница из США Кэтрин Остин Фиттс высказала предположение о возможной причастности рэпера Пи Дидди (он же Шон Комбс) к лесным пожарам в Соединённых Штатах.

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Комментарии
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Eduard
Началася &quot;Охота на ведьм&quot;! А может та парализованая бабушка виновата?
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23 час.
Eduard
Виновата властт Штата озабоченая чем угодно,ЛГБТ например,а не настоящей работой.У них пожары часты,но нет они на Украину отправили всё для борьбы с ними на Украину,а теперь ищут на какого дурака свалитт.Это гнусная Америка!
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23 час.

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