Экс-чиновница Фиттс: рэпер Пи Дидди мог спровоцировать пожары в США

Началася "Охота на ведьм"! А может та парализованая бабушка виновата?

Eduard

Виновата властт Штата озабоченая чем угодно,ЛГБТ например,а не настоящей работой.У них пожары часты,но нет они на Украину отправили всё для борьбы с ними на Украину,а теперь ищут на какого дурака свалитт.Это гнусная Америка!