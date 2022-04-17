Юнармейцы Ростовской области приняли участие в масштабной экологической акции по сбору макулатуры

Юнармейцы Ростовской области приняли участие в масштабной экологической акции по сбору макулатуры

В акции приняли участие все школы и детские сады Аксайского района, а также общественные организации, волонтеры и неравнодушные жители.

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