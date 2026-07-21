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Аргументы недели

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В Грузии вспыхнули протесты после задержания мужчины за избиение русскоязычной девушки: участники требуют его освобождения

В Грузии вспыхнули протесты после задержания мужчины за избиение русскоязычной девушки: участники требуют его освобождения

Протесты в Грузии начались в поддержку местного жителя, которого полиция задержала за избиение русскоязычной девушки в отеле города Телави.

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