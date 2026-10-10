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Царьград

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Патриарх Порфирий: дьявол добивается ссор между верующими

Патриарх Порфирий: дьявол добивается ссор между верующими

Предстоятель Сербской православной церкви напомнил, что дьявол противится прощению и единству.Предстоятель Сербской православной церкви патриарх Порфирий заявил, что дьявол противится прощению и единству, передает его комментарий сайт "О Сербии по-русски".

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