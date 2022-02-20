Экспорт российского алкоголя в 2021 году вырос на 20%

Иностранные компании активно покупают российские алкогольные напитки. В прошлом году РФ продала около 3 млн декалитров крепкого алкоголя на 195 млн долларов, что на 20% больше показателей 2020 года, передает РИА Новости со ссылкой на «Агроэкспорт».