Дмитриев: новые контакты РФ и США могут состояться на следующей неделе

Новые контакты между Россией и Соединенными Штатами Америки возможны на следующей неделе. Об этом 6 апреля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
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