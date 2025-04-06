Дмитриев: новые контакты РФ и США могут состояться на следующей неделе

Новые контакты между Россией и Соединенными Штатами Америки возможны на следующей неделе. Об этом 6 апреля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.