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На «Госуслугах» родителей приглашают оценить организацию летнего отдыха детей

На «Госуслугах» родителей приглашают оценить организацию летнего отдыха детей

Минпросвещения России запустило опрос для родителей и законных представителей о том, насколько они удовлетворены услугами по организации отдыха и оздоровления детей.

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