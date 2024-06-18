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Культуромания

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Ассоциация музыкальных журналистов, критиков и музыковедов вручит спецприз лауреату Grand Piano Competition

Ассоциация музыкальных журналистов, критиков и музыковедов вручит спецприз лауреату Grand Piano Competition

На закрытии IV Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition 18 июня Ассоциация вручит специальный приз: лауреат состязания лучших пианистов мира в возрасте до 16 лет сможет стать героем интервью в журнале «Музыкальная жизнь».

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