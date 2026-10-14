Обещания оставить механику хотя бы на части моделей в BMW и ее подразделении M звучали не раз. Но у Фрэнка ван Мила, возглавляющего BMW M, обнаружился новый довод против трех педалей – и лежит он, на первый взгляд, совсем в другой плоскости.