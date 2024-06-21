Доцент Кимблер: в 1947 году в Нью-Мексико потерпел крушение НЛО

Доцент кафедры геологии Горного и технологического института Нью-Мексико, подполковник Фрэнк Кимблер сообщил на канале Discovery, что обладает неопровержимыми доказательствами: таинственный летающий диск, сбитый над Розуэллом в 1947 году, прибыл к нам с другой планеты.