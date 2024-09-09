Пленный: Волынский принимал наркотики на посту при осаде Мариуполя

Пленный украинский морпех Сергей Таранюк рассказал РИА Новости, что командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский, известный как «Волына» и награжденный званием героя Украины, употреблял наркотики во время боевых действий в Мариуполе.
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