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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавьер Мендес: «Гэрри – более разносторонний, чем Моралес и Пратес. Мы ни в коем случае не можем его недооценивать»

Тренер Хавьер Мендес оценил уровень Иэна Гэрри , с которым чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев 16 августа проведет титульный бой.

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