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Между ненавистью и копеечными гастролями

Между ненавистью и копеечными гастролями

ИГОРЬ  МАЛЬЦЕВ «Девушку разрывает между ненавистью к «оставшимся» и к самой «путинской России» и постоянными намёками на то, что она рано или поздно вернётся, правда не понимая, как она будет чувствовать себя в одном театре «с теми, кто поддержал СВО».

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Комментарии
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Андрей
у этого никулина цирк забрать надо,не ему его давали в аренду.
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21 час.

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