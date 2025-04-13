В 24 раза страшнее Хиросимы: США ускорили планы по созданию оружия массового уничтожения

«Производство бомбы B61-13, которая превосходит по своим характеристикам бомбы, применявшиеся во время Второй мировой войны, вызвано эскалацией глобальной напряженности в отношениях с такими странами, как Россия и Китай.
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