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Погба в «Ювентусе», госнаграда Ротенберга, 49 млн долларов за 8 лет для Ничушкина в «Колорадо» и другие новости утра

Погба в «Ювентусе», госнаграда Ротенберга, 49 млн долларов за 8 лет для Ничушкина в «Колорадо» и другие новости утра

Утро, солнце, дайджест — красота 👌 1. «Ювентус» объявил о возвращении Поля Погба, контракт – до 2026 года.

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