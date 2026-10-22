Шесть штук от разработчиков из России, Бразилии, Китая и Индии Впервые в России роботов для чемпионата «Битва роботов» доставили беспилотные КАМАЗы, сообщает Минцифры Татарстана.
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