Звёздные женщины без макияжа

В наше время многие звездные женщины вынуждены подвергаться неотступной публичной внимательности. В поиске идеального внешнего облика они могут прибегать к избыточному использованию косметики и фотошопа, что иногда может сильно изменить их внешность до такой степени, что их становится практически невозможно узнать в реальной жизни.
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