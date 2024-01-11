Звёздные женщины без макияжа

В наше время многие звездные женщины вынуждены подвергаться неотступной публичной внимательности. В поиске идеального внешнего облика они могут прибегать к избыточному использованию косметики и фотошопа, что иногда может сильно изменить их внешность до такой степени, что их становится практически невозможно узнать в реальной жизни.