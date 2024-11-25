Несовершеннолетнюю смолянку изнасиловал гражданин Таджикистана

Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования преступления В отношении гражданина Таджикистана возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней в Гагарине, сообщает пресс-центр СУ СК РФ по Смоленской области Смоленские следователи расследуют уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ.