За ночь российские силы ПВО сбили четыре украинских дрона

Российские силы ПВО сбили четыре украинских дрона за прошедшую ночь, сообщило Минобороны РФ.Так, два беспилотника были сбиты над Брянской областью, один – над Белгородской областью, еще один – над Тамбовской областью.
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