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За ночь российские силы ПВО сбили четыре украинских дрона

За ночь российские силы ПВО сбили четыре украинских дрона

Российские силы ПВО сбили четыре украинских дрона за прошедшую ночь, сообщило Минобороны РФ.Так, два беспилотника были сбиты над Брянской областью, один – над Белгородской областью, еще один – над Тамбовской областью.

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