Обанкротившаяся "дочка" Google требует 10 млрд руб от материнской компании

Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский просит арбитражный суд Москвы признать незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес материнской американской Google International LLC и перечисление налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей.
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