Поражение «Барсы» в ЛЧ, крупные победы «Спартака» и «Локо», Карлсен против возвращения россиян, развод Нигматуллина и другие новости

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Максим Комаров Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о понесённом ущербе от форварда Александра Соболева. «Как-то дал Соболеву колоду карт поиграть в поезде, он мне её так и не вернул. Была хорошая колода. Ну да ладно, неважно. Будем считать, что я её ему подарил», — сказал Зеленов в интервью журналисту телеграм-канала «Футбольный Биги».