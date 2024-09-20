1. Завершился первый тур новой Лиги чемпионов. «Барселона» на выезде уступила «Монако» Головина, с 10-й минуты играя в меньшинстве – это первое поражение при тренере Флике.
Поражение «Барсы» в ЛЧ, крупные победы «Спартака» и «Локо», Карлсен против возвращения россиян, развод Нигматуллина и другие новости
Комментарии
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МК
Марк Краас
Огорчить меня не получится. Но рекомендую следить за языком. Я не забуду, ты в праве напомнить. И можешь присоединиться, на то он и флешмоб
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10 час.
Максим Комаров
Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о понесённом ущербе от форварда Александра Соболева. «Как-то дал Соболеву колоду карт поиграть в поезде, он мне её так и не вернул. Была хорошая колода. Ну да ладно, неважно. Будем считать, что я её ему подарил», — сказал Зеленов в интервью журналисту телеграм-канала «Футбольный Биги».
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2 час.
Максим Комаров
В каком, блин, поезде?! Вот это, что, вообще. Что значит - «хорошая колода», это намек? Типа, Зеленов, игровой Такие вот практики в ФКСМ:) Есть правило: одна колода не играет больше одной игры. Но там закон не писан
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2 час.
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