Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

866 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Комаров
    Л8: СА - 1-0, СБ - Мауро Луна ДиалеТОТО. РПЛ - 2024/...
  • Максим Комаров
    В каком, блин, поезде?! Вот это, что, вообще. Что значит - «хорошая колода», это намек? Типа, Зеленов, игровой Такие ...Поражение «Барсы»...
  • Максим Комаров
    Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о понесённом ущербе от форварда Александра...Поражение «Барсы»...

Поражение «Барсы» в ЛЧ, крупные победы «Спартака» и «Локо», Карлсен против возвращения россиян, развод Нигматуллина и другие новости

Поражение «Барсы» в ЛЧ, крупные победы «Спартака» и «Локо», Карлсен против возвращения россиян, развод Нигматуллина и другие новости

1. Завершился первый тур новой Лиги чемпионов. «Барселона» на выезде уступила «Монако» Головина, с 10-й минуты играя в меньшинстве – это первое поражение при тренере Флике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МК
Марк Краас
Огорчить меня не получится. Но рекомендую следить за языком. Я не забуду, ты в праве напомнить. И можешь присоединиться, на то он и флешмоб
Ответить
10 час.
Максим Комаров
Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о понесённом ущербе от форварда Александра Соболева. «Как-то дал Соболеву колоду карт поиграть в поезде, он мне её так и не вернул. Была хорошая колода. Ну да ладно, неважно. Будем считать, что я её ему подарил», — сказал Зеленов в интервью журналисту телеграм-канала «Футбольный Биги».
Ответить
2 час.
Максим Комаров
В каком, блин, поезде?! Вот это, что, вообще. Что значит - «хорошая колода», это намек? Типа, Зеленов, игровой Такие вот практики в ФКСМ:) Есть правило: одна колода не играет больше одной игры. Но там закон не писан
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх