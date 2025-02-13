Что случилось ночью, 13 февраля 2025 года

Президент США Дональд Трамп в Белом доме в привычном блиц-режиме. Встреча с прессой состоялась уже после телефонного разговора Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому большинство вопросов, на которые он ответил, касались планов по разрешению ситуации на Украине.