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Что случилось ночью, 13 февраля 2025 года

Что случилось ночью, 13 февраля 2025 года

Президент США Дональд Трамп в Белом доме в привычном блиц-режиме. Встреча с прессой состоялась уже после телефонного разговора Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, поэтому большинство вопросов, на которые он ответил, касались планов по разрешению ситуации на Украине.

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