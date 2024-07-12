Ученые из Китая выяснили причину преждевременной эякуляции у мужчин

Группа ученых из Аньхойского медицинского университета в Китае опубликовала результаты исследования, которое рассматривает влияние нарушений сна и длительной сменной работы на состояние мужского репродуктивного здоровья.
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