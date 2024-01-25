Предупреждения о зомби-вирусе из прошлого: ученые готовятся к новой пандемии Евгения КомароваНовый вызов человечеству может подстерегать в самых неожиданных местах – в древних вирусах, дремлющих в вечной мерзлоте Арктики.
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